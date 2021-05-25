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Финансист предупредил о рисках операций с криптовалютами: Большинство не имеют ценности

25 мая, 20:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нужно учитывать риски, инвестируя в эти активы, заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард

/ Фото: Pixabay

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (одного из 12 банков, составляющих Федеральную резервную систему США) Джеймс Баллард считает, что большинство криптовалют не представляют ценности, и инвесторы должны с осторожностью вкладывать в них средства.

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Об этом он заявил в интервью Yahoo Finance.

"Мы имеем пару тысяч (криптовалют – Ред.), большинство из них не представляют ценности", – считает Баллард. Он также предупредил о волатильности криптовалют и рекомендовал проявлять осторожность и учитывать риски, инвестируя в эти активы.

В то же время, эксперт признал, что, "если криптовалюты могут облегчить транзакции, которые сложно провести с помощью традиционных валют, тогда у них есть предназначение и они могут обращаться наряду с национальными валютами".

А член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, в свою очередь, в понедельник, 24 мая, обратила внимание на то, что Китай достиг прогресса в разработке национальной цифровой валюты.

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"Для нас очень важно пристально следить за прогрессом многих центробанков (в разработке цифровых валют – Ред.), включая китайский (ЦБ – Ред.)", – сказала она в ходе мероприятия криптовалютной платформы CoinDesk.

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А тем временем основную криптовалюту мира – биткоин – продолжает лихорадить. В течение вторника, 25 мая, он поднимался выше 39 800 долларов и падал ниже 36 600 за "монету". А в 19:50 по киевскому времени, согласно CoinDesk, он торговался чуть выше 37 900 долларов, при этом рост его цены за сутки составил 0,88%.

Напомним, 24 мая основатель компании Tesla Илон Маск встретился с американскими майнерами. Они пообещали развивать использование возобновляемых источников энергии при добыче криптовалют. Твит Маска об этом оживил ситуацию на рынке: биткоин дважды за ночь приближался к психологической отметке в 40 тыс. долларов, а Ethereum и XRP показали суточный рост в районе 20%.

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