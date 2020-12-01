Facebook переименовал свою криптовалюту Libra: название получило нелестные отзывы

Соцсети не понравились отзывы на прежнее название цифровой монеты

Поддерживаемая Facebook криптовалюта Libra была переименована в Diem в новой попытке получить одобрение регулирующих органов.

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Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает агентство Reuters.

Стюарт Леви, генеральный директор женевской ассоциации Diem Association, стоящей за планируемой криптовалютой, заявил, что смена названия является частью попытки подчеркнуть более простую и обновленную структуру.

"Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей нелестный прием со стороны регулирующих органов. Мы кардинально изменили это предложение", – сказал Леви.

Как сообщает агентство, "Diem" на латыни означает "день", и теперь криптовалюта нацелена на запуск единой цифровой монеты, обеспеченной долларом, добавил Леви.

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Он отказался комментировать сроки запуска, о котором Financial Times сообщила на прошлой неделе, что это может произойти уже в январе, сказав только, что он состоится только после одобрения швейцарского регулятора.

Напомним, о планах запустить собственную криптовалюту Facebook объявил еще летом 2019 года. Однако у компании возникли трудности – власти США раскритиковали проект за ненадежность. На этом фонеиз проекта по созданию Libra вышли несколько ключевых партнеров Facebook, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.

Также напомним, буквально на днях сайт "Сегодня" сообщал, что Libra воскресла, а Facebook все-таки запускает свою криптовалюту.

Также сообщалось, что на мощностях "Укрзализныци" майнили криптовалюту:

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