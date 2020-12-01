Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Facebook переименовал свою криптовалюту Libra: название получило нелестные отзывы

1 декабря, 18:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Соцсети не понравились отзывы на прежнее название цифровой монеты

Поддерживаемая Facebook криптовалюта Libra была переименована в Diem в новой попытке получить одобрение регулирующих органов.

Реклама

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает агентство Reuters.

Стюарт Леви, генеральный директор женевской ассоциации Diem Association, стоящей за планируемой криптовалютой, заявил, что смена названия является частью попытки подчеркнуть более простую и обновленную структуру.

"Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей нелестный прием со стороны регулирующих органов. Мы кардинально изменили это предложение", – сказал Леви.

Как сообщает агентство, "Diem" на латыни означает "день", и теперь криптовалюта нацелена на запуск единой цифровой монеты, обеспеченной долларом, добавил Леви.

В тренде
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2"
Реклама

Он отказался комментировать сроки запуска, о котором Financial Times сообщила на прошлой неделе, что это может произойти уже в январе, сказав только, что он состоится только после одобрения швейцарского регулятора.

Напомним, о планах запустить собственную криптовалюту Facebook объявил еще летом 2019 года. Однако у компании возникли трудности – власти США раскритиковали проект за ненадежность. На этом фонеиз проекта по созданию Libra вышли несколько ключевых партнеров Facebook, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.

Также напомним, буквально на днях сайт "Сегодня" сообщал, что Libra воскресла, а Facebook все-таки запускает свою криптовалюту.

Также сообщалось, что на мощностях "Укрзализныци" майнили криптовалюту:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Facebook переименование ребрендинг криптовалюты Libra Diem

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биткоин обновил исторический максимум и резко рухнул
Биткоин обновил исторический максимум и резко рухнулКриптовалюта
Курс биткоина приблизился к историческому рекорду
Курс биткоина приблизился к историческому рекордуКриптовалюта
Биткоин подешевел на 2400 долларов за сутки, но обещает снова
Биткоин подешевел на 2400 долларов за сутки, но обещает снова "взлететь"Криптовалюта
Libra воскресла: Facebook запускает собственную криптовалюту
Libra воскресла: Facebook запускает собственную криптовалютуКриптовалюта
Facebook переименовал свою криптовалюту Libra: название получило нелестные отзывы
Facebook переименовал свою криптовалюту Libra: название получило нелестные отзывыКриптовалюта

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять