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Ethereum резко взлетел в цене – установлен невероятный рекорд

3 мая, 11:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стоимость криптовалюты Ethereum обновила максимум – начав дорожать со вчерашнего дня, этим утром цена одного токена перевалила за 3 тысячи долларов.

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Об этом говорится на сайте онлайн-биржи Coindesk.

На данный момент один токен торгуется на уровне 3178,23 доллара, что является новым абсолютным рекордом для этой криптовалюты.

За последние сутки цена эфира выросла на 10,19%, а с начала года – на 300%, тогда как Bitcoin вырос лишь на 95%.

Рыночная капитализация криптовалюты за сутки увеличилась на 40,04 миллиарда долларов. Теперь она составляет 367,92 миллиарда, уступая только биткоину.

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Рост стоимости эфира объясняют стремительным ростом спроса на вторую по стоимости криптовалюту – по данным данным Glassnode, в этом году количество транзакций в блокчейне Ethereum увеличилось на 22%, до 1,376 млн ежедневно.

Также этому способствовало обновление криптовалюты до Eth 2.0 и рост популярности децентрализованных финансов (DeFi) – финансовых инструментов в виде сервисов и приложений, большинство из которых созданы на блокчейне Ethereum.

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