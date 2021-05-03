Ethereum резко взлетел в цене – установлен невероятный рекорд

Стоимость криптовалюты Ethereum обновила максимум – начав дорожать со вчерашнего дня, этим утром цена одного токена перевалила за 3 тысячи долларов.
Об этом говорится на сайте онлайн-биржи Coindesk.
На данный момент один токен торгуется на уровне 3178,23 доллара, что является новым абсолютным рекордом для этой криптовалюты.
За последние сутки цена эфира выросла на 10,19%, а с начала года – на 300%, тогда как Bitcoin вырос лишь на 95%.
Рыночная капитализация криптовалюты за сутки увеличилась на 40,04 миллиарда долларов. Теперь она составляет 367,92 миллиарда, уступая только биткоину.
Рост стоимости эфира объясняют стремительным ростом спроса на вторую по стоимости криптовалюту – по данным данным Glassnode, в этом году количество транзакций в блокчейне Ethereum увеличилось на 22%, до 1,376 млн ежедневно.
Также этому способствовало обновление криптовалюты до Eth 2.0 и рост популярности децентрализованных финансов (DeFi) – финансовых инструментов в виде сервисов и приложений, большинство из которых созданы на блокчейне Ethereum.