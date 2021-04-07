Цифра дня. Украинские чиновники увлеклись биткоином

Украинские чиновники во время кампании декларирования доходов отчитались о владении 46 351 биткоином. По состоянию на 7 апреля это около 2,7 млрд долларов, или почти 75 млрд гривен. Собственникам криптовалюты назвались 652 человека. Для сравнения: пять лет назад криптовалюте доверяли всего 25 госслужащих.

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Об этом свидетельствует информация платформы для работы с открытыми данными Опендатабот. Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

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Впрочем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров не уверен, что все эти биткоины действительно принадлежат украинским чиновникам.

"Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

Главные поклонники биткоина – кто они?

Больше всего криптовалюты указал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 биткоинов (более 1 млрд долл.). Он второй год подряд возглавил рейтинг чиновников, которые задекларировали биткоины.

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Нардепы Александр и Анатолий Урбанские находятся в топе рейтинга уже три года. Их биткоин-состояние не меняются – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.

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Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея задекларировал 3493 биткоина. В пятерке лидеров – сотрудник МИД Петр Ленский, который вместе с женой задекларировал 6528 биткоинов.

Из топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, который в прошлом году задекларировал 5750 биткоинов. В его декларации за 2020 год криптовалюта отсутствует.

Напомним, ранее мы рассказали, что интересного декларировали депутаты.

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