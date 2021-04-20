Будет накал страстей: когда ждать нового роста биткоина

Все желающие продать биткоин на пиковой цене уже сделали это, и курс криптовалюты снова будет повышаться

Рынок криптовалют оказался в состоянии коррекции после роста. Но по итогам последней недели в цене упали не все токены. Если биткоин потерял 10% стоимости, Ripple – 23%, то Bitcoin Cash вырос на 31%, а "шуточная" криптовалюта Dogecoin – и вовсе на 472%. Впрочем, и рост основных криптовалют не заставит себя долго ждать – через две недели спрос на них снова рванет вверх.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил аналитик "Центра биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

"Следующая волна инвесторов ожидает более глубокой просадки цены вниз, прежде чем они вернутся в число активных покупателей. <...> В информационном поле будет накал страстей с призывами ждать отката цены вниз – как идеальной возможности для новых инвестиций. А значит, спрос будет только увеличиваться. <...> Через недели две можно ждать коррекцию вниз по фондовому рынку США и начало спроса на криптовалюты", – считает Орыщак.

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Инвесторам он советует фиксировать прибыль и ждать нового момента для покупок.

"После того, как пройдет период роста фондового рынка США можно будет возобновить покупки по криптовалютам. Биткоин как флагман стоит сохранить в лидерах портфеля, затем внимания достоин Ethereum", – говорит аналитик.

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств для рядовых граждан.

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