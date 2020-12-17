Биткоин впервые в истории взлетел выше 23 000 долларов

Курс биткоина продолжает стремительно расти. Он установил новый исторический рекорд – 23 770 долларов за коин. Только вчера биткоин пробил психологический порог в 20 000 долларов.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.
К 11:30 по киевскому времени стоимость главной криптовалюты откатилась до 23 135 долларов. За сутки стоимость биткоина выросла на 18,44%.
Напомним, ранее в этом месяце Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Данный закон позволит криптокомпаниям легально работать в стране.
Среди прочего это должно помочь бороться с мошенниками. Об одной из разоблаченных схем смотрите в видеосюжете:
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