Биткоин стремительно падает: что творится с курсом

Биткоин снова резко снизился в цене после кратковременного роста. Стоимость криптовалюты впервые с 5 января опускалась ниже отметки в 32 000 долларов – до 31 310 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

По состоянию на 16:19 по киевскому времени 21 января биткоин стоил 31 948 долларов. Падение за сутки составило 8,26%.

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Главная криптовалюта подешевела после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Передача власти в США состоялась, а потому инвесторы перестали "убегать" в защитные активы, к числу которых некоторые из них стали относить и биткоин.

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Кроме того на рынке есть опасения, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться регулировать криптовалюту, пишет Reuters. В целом аналитики предупреждают, что биткоин остается очень волатильным активом.

Напомним, серия исторических рекордов биткоина происходила в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

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