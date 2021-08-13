Биткоин снова взлетел в цене: что происходит на рынке криптовалют

За последние сутки практически все криптовалюты выросли в цене, курс биткоина превысил 46 тысяч долларов

Биткоин вырос в цене / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

В пятницу, 13 августа, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене. За последние сутки он подорожал на 2,06%. После того, как курс биткоина взлетел до рекорда в мае, к 12:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 46 185 тыс. долларов.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3 236 долларов (+3.34%);

Litecoin – 179.11 долларов (+5.46%);

NEO – 51.26 долларов (+3.24%).

Что ждет биткоин

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский уверен, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность. Он считает, что эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует в течение 12 лет.

"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи", – сказал Хомский.

Он отмечает, что то, что сеть защищена от взломов, можно считать обеспечением биткоина.

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Напомним:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80% ;

; после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":