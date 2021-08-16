Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости криптовалют

Биткоин рвется к майским рекордам – как изменился курс

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
16 августа, 10:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главная криптовалюта уверенно приближается к максимальным за три месяца курсовым отметкам
Биткоин вырос в цене
Биткоин вырос в цене / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене в понедельник, 16 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 2,01%. Курс впервые за три месяца приближался к отметке 48 тыс. долларов. С 20 июля Bitcoin вырос уже на 64%. Эксперты считают, что нынешняя волна роста курса биткоина еще не исчерпала себя, и криптовалюта может достичь 50 тыс. долларов.

Реклама

К 10:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 370 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Рыночная капитализация криптовалюты составила почти 890 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина
Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

Цена других криптовалют

  • Ethereum – 3 276 долларов (+1,43%);
  • XRP – 1,29 доллара (-0,64%);
  • Cardano – 2,15 доллара (+0,93%).

Читайте также:

Оптимистичный прогноз

Уже в ближайшие дни биткоин может превысить 50 тыс. долларов. Сопротивление рынка начнется в районе отметки в 54 тыс. долларов, считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.

"Проблем добраться до 50 тыс. долларов у биткоина особо не будет, несмотря на сопротивление в районе 48 тыс. А 54 тыс. откроет дорогу на обновление исторического максимума и, безусловно, цена будет сопротивляться", – отметил Кархалев.

Реклама

Впрочем, в реалистичности такого прогноза сомневается главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. В комментарии сайту "Сегодня" он отметил, что стоимость биткоина в ближайшие дни будет колебаться в рамках 43-47,86 тыс. долларов, то есть рост замедлится.

Напомним, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять