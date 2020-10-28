Биткоин резко подорожал: курс приблизился к максимумам за два года

Курс криптовалюты биткоин на криптобиржах приблизилась к двухлетнему максимуму. В ночь на 28 октября стоимость актива достигала 13 859 долларов, тогда как в июне 2019 года поднималась до 13 970 долларов. Аналитики отмечают, что сравнимый рост наблюдался в январе 2018 годов.
Биткоин, по данным CoinDesk, в начале суток 28 октября торговался на уровне 13 666 долларов, рост составил 4,06% за сутки. Капитализация главной криптовалюты составила 253,2 млрд долларов.
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Активный рост курса биткоина возобновился в начале сентября, когда он начал подниматься с локального минимума в 9 825 долларов. С тех пор рост составил 40%. Доля первой криптовалюты на рынке достигла 62,5%.
Напомним, в целом крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов.
При этом с начала 2020 года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году.
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