Биткоин "пробил потолок": курс преодолел вторую психологическую отметку за день

Биткоин снова взлетел до рекордной отметки. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила 31 000 долларов.

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Об этом сообщает ForexClub.

По его данным, на 15.00 по киевскому времени биткоин стоил 30 729,25 долларов. Не прошло и часа, как подорожал до 31 256,75 долларов.

Таким образом, сегодня был дважды превышен показатель в 29 000 долларов, установленный 31 декабря 2020 года.

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Ранее мы писали, что биткоин называют новое золото. Но он по-прежнему остается, пожалуй, наиболее спекулятивным активом в мире. Невероятно: пять лет назад Bitcoin, на заре своего существования, стоил каких-то 500 долларов. В 2017-м криптовалюта преодолела отметку $20 000, после чего рухнула. И мало кто уже не думал, что "биток" снова взлетит, называя его мыльным пузырем, который искусственно надували спекулянты. Никто не ждал и вот опять.

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Напомним, в воскресенье, 27 декабря, биткоин преодолел сразу три психологические отметки – в 25, 26 и 27 тысяч долларов.

Смотрите сюжет, как менялся курс доллара за пять лет:

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