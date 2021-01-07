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Биткоин пробил новый потолок. Это третий рекорд за сутки

7 января, 14:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рост криптовалюты поддержали беспорядки в США

Криптовалюта Bitcoin уже трижды за последние сутки обновила исторический максимум. После штурма Капитолия в США биткоин пробил отметку в 37 тыс. долларов, а теперь его цена превысила 38 тыс. долларов. Пиковое значение – 38 146 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

К 14:25 по киевскому времени стоимость криптовалюты откатилась до 37 925 долларов. Рост за последние сутки уже превысил 8%.

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Как объясняли аналитики, биткоин дорожает, потому что стал для инвесторов новым защитным активом по типу золота. В периоды политической и экономической турбулентности многие предпочитают избавляться от других видов сбережений и уходят в альтернативные финансовые гавани.

Напомним, накануне 6 января, биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен, или 35 000 долларов. А рубеж в 35 000 долларов биткоин преодолел 3 января.

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рекорд биткоин криптовалюты курс биткоина

Источник: Сегодня

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