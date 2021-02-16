Биткоин пошел на новый исторический рекорд: чего ждать от курса

За последний год криптовалюта впятеро взлетела в цене

Курс биткоина вплотную приблизился к отметке в 50 тыс. долларов. И до конца недели эйфория роста цен сохранится из-за праздничного периода в Азии. Технически Bitcoin сейчас имеет два целевых уровня роста – 51 и 56 тыс. долларов за монету.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

По состоянию на 13:40, по данным CoinDesk, новый рекорд криптовалюты составил 49 950 долларов за монету (прошлый максимум – 49 716 долларов). То есть за последний год биткоин взлетел в цене уже пять раз, ведь в прошлом феврале он стоил около 10 тыс. долларов.

Реклама

Аналитик отметил, что мировые инвестиционные стратеги все более внимательно изучают биткоин как способ диверсификации инвестиций. Это говорит о все большем признании криптовалют, несмотря на резкие колебания их цен.

"В мире украинских инвесторов ситуация аналогичная. Те, кто давно работают на фондовом рынке, или занимаются валютными спекуляциями, активно заняты и на крипторынке. Новые инвесторы смотрят на активы крипторынка неохотно. Очередные ценовые рекорды, а значит более высокий порог входа, заставляют задуматься о необходимости подождать коррекции цен вниз", – отмечает Алекс Шустер.

Читайте также: Отставить жадность! Почему биткоин – это не способ сбережения средств

Он напоминает об осторожности – криптовалюты остаются весьма противоречивым активом. С одной стороны, они являются магнитом для спекулянтов и подвержены таким рискам, как ужесточение нормативных требований, которое может привести к большим убыткам. С другой стороны, поклонникам "крипты" среди опытных инвесторов пока удается получать прибыль.

Напомним, последний рывок курса биткоина начался в декабре-январе, как раз в период новогодних праздников. В эти даты криптовалюты традиционно растут. То же касается и Китайского Нового года, который празднуется на текущей неделе. А причиной роста стал новый виток маркетинговой раскрутки криптовалюты, говорят эксперты.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама