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Биткоин подорожал на треть: что будет с курсом в ближайшее время

15 февраля, 10:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалюта подорожала на волне ажиотажа. Будет ли это продолжаться?

Курс биткоина за последний год вырос уже на 250%, а с начала 2021 года – примерно на 37%. И останавливаться пока не собирается. На этой неделе Bitcoin будет стремиться к 51 тыс. долларов за монету. Минимум, до которого курс может опуститься в ближайшие дни, – 42 тыс. долларов. Причина роста прежняя – маркетинговая раскрутка криптовалюты.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

"Приток новых клиентов, новых инвесторов, а также заявления в Twitter, Facebook и другие медийные выступления знаменитостей будут провоцировать удорожание Bitcoin. Целевой уровень роста к 51 тыс. долларов не является окончательным, потому тотально фиксировать все позиции и конвертировать Bitcoin в другие криптовалюты или в национальную валюту смысла нет", – считает аналитик.

В перспективе на первый квартал ориентиры роста Bitcoin достигают 56 тыс. долларов за монету. Соответственно, гонка и рост пока не завершились и мир ждут новые крипторекорды, уверен Алекс Шустер.

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Фактором риска, по его словам, могут стать возможные замечания от SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) в адрес Илона Маска. Если SEC заявит о штрафах за манипулирование рынком, курс биткоина может скорректироваться к 42 тыс. долларов.

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По состоянию на 9:55 утра 15 февраля биткоин, по данным CoinDesk, торгуется на уровне 47 380 долларов. Сейчас происходит небольшой откат курса после скачка до рекордных 49 тыс. долларов.

Напомним, последний рывок курса биткоина начался в декабре-январе. Постепенно курс достиг рекорда в 49 с лишним тысяч долларов, а в ближайшее время у него есть все шансы вырасти до отметки в 50 тысяч.

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Источник: Сегодня

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