Биткоин подешевел на 2400 долларов за сутки. Что будет дальше?

Основная криптовалюта колоссально "просела" в цене по двум причинам

Биткоин, курс которого за месяц резко взлетел вверх и уже казалось, что установит исторический рекорд, внезапно подешевел более чем на 2,4 тысячи долларов.

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Об этом свидетельствуют онлайн-данные криптобирж сервиса Investing.com.

Так, если вчера стоимость одного коина превышала 19,2 тыс. долларов, то сейчас он котируется на уровне 16,8-16,9 тыс. А утром цена основной криптовалюты едва не снизилась до 19,7 тыс. долларов.

Причинами снижения эксперты называют резкий приток криптовалюты на биржи и "твит" главы одной из крупнейших бирж Coinbase Брайана Армстронга о слухах насчет усиления госрегулирования рынка криптовалют в США.

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В то же время, глава аналитического сервиса CryptoQuant Ки Янг Джу уверен в том, что рост курса возобновится и в ближайшие несколько дней биткоин все же установит новый рекорд стоимости, преодолев отметку в 20 тыс. долларов.

Стоит отметить, вопреки закрытию 75 криптобирж с начала года, в начале сентября активный рост курса биткоина возобновился.

Кроме того, этим летом в Украине решили заняться вопросом легализации рынка криптовалют – соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

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