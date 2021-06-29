Биткоин не оправился после обвала, но уже готовится к новому падению

Биткоин может упасть до 27 тыс. долларов / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс биткоина уже больше месяца – после майского обвала – движется в диапазоне 30-40 тыс. долларов. При этом стоимость главной криптовалюты в конце июня – начале июля может опуститься до 27 тыс. долларов. Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. Он рекомендует обычным инвесторам держаться в стороне от крипторынка.

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По данным CoinDesk, по состоянию на 8:30 по киевскому времени 29 июня биткоин торговался на уровне 34,6 тыс. долларов. Капитализация рынка главной криптовалюты составляла 468,5 млрд долларов.

Курс биткоина за неделю (данные от 29 июня)

"Bitcoin имеет потенциал снижения к уровню 27 тыс. долларов за монету. Технически очевидно, что любые покупки – слишком слабые, и всплеск роста цены заканчивается новыми распродажами. Это, по сути, всего-то спекуляция на рынке. Цена подбирается к формальному уровню поддержки, на который без лишних новостей реагирует массовый потребитель. После того, как всплеск цены проходит 16-19% позиции, закрывают, фиксируя прибыль. Таким образом рынок живет уже на протяжении мая-июня", – объяснил Ковальчук.

Ковальчук уточнил, что среди новостей, которые рынок принимает во внимание, в фокусе монетарная политика США, а не ситуация на крипторынке непосредственно. То есть заработать на криптовалюте сейчас могут те спекулянты, которые умеют работать как на фондовом рынке, так и на крипторынке.

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А вот основатель стартапа Civic Винни Лингем уверен, что нынешнее поведение биткоина можно рассматривать как фазу накопления энергии, благодаря которой ему удастся прорвать уровень 100 тыс. до конца года.

Наиболее пессимистичными остаются прогнозы инвестбанка JPMorgan – его аналитики считают, что биткоин рухнет до 25 тыс. долларов.

Напомним, биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 этого года. Но за последние месяцы цена криптовалюты обвалилась на 55%.

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

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О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":