Жителям многоэтажек придется доплачивать за газовые трубы: почему и сколько

Когда трубы передадут новым подрядчикам, при подозрении на утечку газа позвонить в аварийную газовую службу уже не получится

Жители многоквартирных домов скоро будут дополнительно платить за газ, а точнее, за трубы внутри дома, по которым голубое топливо идет в квартиры.

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Почему и сколько придется платить за обслуживание труб, выяснили новости "Сегодня".

Как оказалось, упомянутыми сетями почти никто не занимается – газовые трубы не проверяют, пока не заподозрят утечку.

Кто ответит за утечку газа

Например, в одном из жилых комплексов Бучи за километры газовых труб в восьми многоквартирных домах отвечают не газовики, а руководитель ОСМД – именно с него спросят, если в каком-то из домов случится беда из-за газа.

"Я сам лично могу только набрать воды с мылом, попшикаты трубу и посмотреть, есть ли утечка газа нет ли. Но какие-то другие действия я не могу проводить, так как нет технического образования специального для этого и нет лицензии у ОСМД", – говорит председатель ОСМД Артем Ланской.

Если нет ОСМД – отвечает коммунальная експлуатационная компания. Так произошло после изменений на рынке газа – внутридомовые трубы стали общей собственностью и ответственностью жителей домов.

"После того, как были разделены платежки – отдельно за доставку газа и отдельно за сам газ, когда фактически мы получили две такие платежки – оказалось, что в городах в багатоквартирных домах в эту стоимость доставки и распределения газа не были включены стоимость обслуживания сетей самого дома", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

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То есть за состояние труб, ведущих к дому, – отвечает поставщик, а дальше – уже забота жителей. Они сами должны искать компании, которые бы следили за трубами и при необходимости – ремонтировали их. Однако такие договоры заключили единицы, а газовые трубы несколько лет никто не осматривал.

Чтобы навести порядок и вернуть ответственность за сети тем, кто знает, как это делать, депутаты приняли соответствующий закон и передали трубы поставщикам газа.

"То есть тот, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети, кому они принадлежат, собственно, тот и должен и дальше доставлять от этого пункта А в пункт Б и немножечко этот пункт продолжить именно в квартиру. И за это выставлять соответствующую платежку", – говорит Андрей Никончук, глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

Пока трубы еще не передали новым подрядчикам, при подозрении на утечку газа следует звонить в аварийную газовую службу, а после заключения договора – новым подрядчикам.

Сколько придется доплачивать

Стоимость за обслуживание пропишут новой графой в платежке за газ. Какая это будет сумма – еще не ясно. Формулы, по которой все будут считать, нацрегулятор пока не обнародовал. Эксперты предполагают, что будет по меньшей мере учитываться состояние дома и сетей и объемы потребления газа.

"Я слышал разные цифры. Это может быть от 350 гривен на одну квартиру в год до полторы тысячи на одну квартиру. Понимаете, вот такой разбег", – рассказал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

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Если поставщик плохо выполняет свою работу, жители могут выбрать другую компанию. Главное, чтобы было разрешение от Гоструда.

Председатель ОСМД Артем Ланской надеется, что новая плата не будет выше той, которую сейчас жители отдают за содержание домовых сетей.

"Мы сейчас мониторим рынок. Как только нам придет письмо от газовой службы, так у нас будет несколько подрядчиков. Будем выносить вопрос на правление, выносить плюсы и минусы каждого и принимать решение", – говорит он.

Напомним, с 1 мая украинцы должны платить за природный газ больше и использовать его по новым правилам – начали действовать изменения, принятые Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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