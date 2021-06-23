Жители высотки в Киеве платят за коммуналку втрое меньше: в чем секрет

"Сегодня" сравнили два дома-близнеца и узнали, как жители одного создали у себя коммунальный рай, тогда как у жителе другого коммунальная катастрофа

Объединение в ОСМБ может помочь хорошенько сэкономить на квитанциях / Фото: Сегодня

Только два из десяти домов в стране сохраняют тепло и деньги своих владельцев, а остальные греют улицу и разрушаются на глазах.

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Корреспондент "Сегодня" Инна Гуриненко сравнила два дома-близнецы и выяснила, почему в одном – коммунальный рай, а в другом – коммунальная катастрофа.

С чего все начиналось?

Серый забрызганный грязью дом, дырявое крыльцо и счета за тепло выше средней пенсии.

"У нас трехкомнатная квартира, 2,5 тысячи [гривен квартплата]", – говорит одна жительница.

"Вообще этот дом обслуживается очень плохо", – жалуется другой.

"По дому там около 95 тысяч гривен задолженности", – рассказал нам начальник ЖЭК 8-9 коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района города Киева" Сергей Пархоменко.

В соседней "панельке" подъезды чистые, уютные, и счета втрое ниже. В ОСМД жильцы платят по счетам вовремя, но, по словам консьержки Светланы Чередниченко, в доме живут простые люди.

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Пять лет назад этот дом был копией соседнего – председатель ОСМД "Авиатор-4" Наталья Рывкина тогда утеплила свою квартиру. Сейчас вспоминает это как глупость.

"Сколько нам подавали тепла – столько я и платила. Когда было жарко – открывались окна и мы обогревали улицу", – вспоминает женщина.

Потом Наталья возглавила ОСМД, прошла курсы, и в доме начались изменения.

"Первые изменения были вот эти наши двери – здесь было очень темно и очень холодно", – призналась она.

Таких настроенных на успех жителей, как Наталья, в "панельке" рядом не хватило.

"Здесь мы попытались сделать ОСМД, здесь была активная группа, но ставят палки в колеса", – жалуется житель Сергей Алексеенко .

Путь к совершенству

Почти 10 млн гривен понадобилось на капитальные ремонты этого дома – это как шесть двухкомнатных квартир в столице. Однако жители из собственного кармана оплатили только 500 тыс., а остальное покрыли государственные программы и гранты. В частности, на обновление теплопункта. Он находится в подвале под замком.

"Благодаря вот этому оборудованию, особенно вот этой коробочке, если на улице в марте 10 градусов, он регулирует и у нас батареи еле теплые", – показывает нам Наталья Рывкина.

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Но сначала был энергоаудит дома – он обошелся почти в 100 гривен с квартиры.

"Для государственных программ наличие энергоаудита и наличие сертификата, указывает на класс энергоэффективности дома, она является обязательной. Дома советской застройки имеют потенциал экономии около 50% расходов на отопление", – объясняет руководитель отдела по коммуникациям энергопоставщика YASNO Антон Ковалишин.

И эта инвестиция уже окупилась сторицей. А многоэтажку рядом никто не проверял, поэтому на государственные средства здесь надеяться не могут и только жалуются на коммунальщиков.

"Дом в удовлетворительно-техническом состоянии, соответствует всем санитарно-техническим нормам, обслуживается вовремя соответствии тарифу", – утверждает начальник ЖЭУ 8-9 коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района города Киева" Сергей Пархоменко.

Коммунальщики ждут инициативы

Замести улицу, вывезти мусор, травить крыс и других вредителей – вот, на что коммунальщикам хватает денег по тарифу. А вот капитальный ремонт могут начинать только по письменному заявлению жителей, но такой, уверяют, в управляющей компании отродясь не видели.

"Так можно за жителей что-то решить? Инициатива начинается с жителей", – считает исполняющая обязанности директора коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района города Киева" Ольга Козюберда.

Поэтому объединиться придется – и чтобы создать ОСМД и превратить свой дом в коммунальный рай, и чтобы просто подать заявление в обслуживающую компанию. В одиночку в своих домах можно дождаться только очередного заоблачного счета, пока соседи на сэкономленные средства поедут в отпуск.

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