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Возникла проблема. Люди не могут переоформить субсидию из-за старого бланка

16 мая, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для переоформления выдают старые бланки, которые не принимают

Субсидию нужно оформить по-новому

Субсидию нужно оформить по-новому / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сегодня у многих украинцев возникает проблема с переоформлением субсидии: люди заполняют старые формы, приходят в отделы субсидий, а их оттуда заворачивают переделывать, так как "бланки старого образца".

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Об этом в Facebook написал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

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Фото: "Укртрансгаз"

"Проблема в том, что новые ("правильные") бланки, утвержденные буквально неделю назад, 7 мая 2021 года, пока отсутствуют на сайте Рады (там бланки "старого" образца, которые в последний раз обновлялись в 2019 году). Возможно, я плохо смотрел, но там найти новые бланки мне не удалось", - написал он.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий, поэтому для оформления этого вида помощи на следующий период украинцы должны подать обновленное заявление и декларацию.

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