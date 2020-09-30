В Украине выросла минимальная цена на газ для населения

Газопоставляющие компании в Украине предлагают населению покупать газ в октябре по цене от 4,7 до 6,8 гривни за 1 куб. м. Стоимость разнится в зависимости от региона и поставщика. Это значит, что минимальная цена газа стала на 7,1% выше, чем месяцем ранее, а максимальная уменьшилась на 2%.

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Об этом свидетельствуют данные консультационного центра для населения "Газ. Правда", созданного "Нафтогазом Украины" совместно с активистами.

В сентябре кубометр газа у газсбытов стоил 5,49 гривни, а в августе – 4,49 гривни.

Как известно, в условиях открытого рынка газа газоснабжающие компании должны обнародовать цену за пять дней до начала месяца поставки. И так каждый месяц в случае, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Напомним, газсбыт "Нафтогаза Украины" в этот раз не стал повышать цену топлива. В октябре будет действовать месячный тариф 4,7 гривни за кубометр. В рамках пакета "Годовой" цена составляет 5,24 гривни за кубометр. Цены указаны без тарифа за транспортировку.

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С 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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