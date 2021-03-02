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В Украине введут годовые тарифы на газ: когда их ждать

2 марта, 12:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рядовые граждане не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа, считают в Кабмине

Уже в апреле-июне 2021 года поставщики газа в Украине должны представить годовые тарифы на газ для населения. Такие тарифы должны быть экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

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Совещание по вопросу введения годовых тарифов на газ провели представители Кабмина, НКРЭКУ и "Нафтогаза Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой тариф должен защитить людей от резких колебаний цен.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", – объяснил премьер.

Следующее совещание по этому вопросу проведет уже НКРЭКУ непосредственно с представителями теплокоммунэнерго.

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Напомним, в Украине с 1 февраля до конца отопительного сезона установлена предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр.

При этом эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ тарифы цена на газ НКРЭКУ тариф на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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