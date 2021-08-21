В Украине скорректировали правила получения субсидий

С началом карантина в 2020 году социальные нормы, на которые начисляют субсидию, увеличили по всей территории страны; теперь это изменилось

Государство снизило тарифы для некоторых украинцев. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

В правительстве на днях обнародовали новое постановление о субсидиях. Оно может привести к тому, что количество выплаченной украинцам помощи уменьшится – из-за снижения социальных норм, говорится в сюжете "Сегодня".

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Если с началом карантина в 2020 году социальные нормы, на которые начисляют субсидию, увеличили по всей территории страны. Теперь такая льгота будет доступна только в регионах "красной зоны". Ранее, чтобы получить субсидию, нужно было зарабатывать меньше половины от средней зарплаты по Киеву или одной пятой от средней зарплаты в областных центрах – эту норму для всех отменили.

Изменения коснулись и купли-продажи недвижимости.

"Если лицо в течение последних шесть месяцев продало свою квартиру или свой дом и купило новый, оно может претендовать на субсидию, поскольку это было единственное жилье", – говорит эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно.

Кому не дадут субсидию

Перечень причин, из-за которых можно забыть о субсидии, остался без изменений:

Общая площадь жилья превышает 120 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме; Есть авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска; В течение последнего года куплена квартира, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более; Есть банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн; В течение года была продажа или покупка иностранной валюты и/или банковских металлов более чем на 50 тыс. грн; Задекларировано отсутствие дохода, но при этом человек находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком); Есть задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца; Не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период; Нет доходов, при этом человек нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

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Напомним, обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи на оплату коммуналки.

Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. В частности, это касается тех, кто получал безналичные субсидии через Ощадбанк.

Срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.