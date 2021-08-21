Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

В Украине скорректировали правила получения субсидий

Марина Барба Марина Барба корреспондент
21 августа, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С началом карантина в 2020 году социальные нормы, на которые начисляют субсидию, увеличили по всей территории страны; теперь это изменилось
Государство снизило тарифы для некоторых украинцев. Коллаж "Сегодня"
Государство снизило тарифы для некоторых украинцев. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

В правительстве на днях обнародовали новое постановление о субсидиях. Оно может привести к тому, что количество выплаченной украинцам помощи уменьшится – из-за снижения социальных норм, говорится в сюжете "Сегодня".

Реклама

Если с началом карантина в 2020 году социальные нормы, на которые начисляют субсидию, увеличили по всей территории страны. Теперь такая льгота будет доступна только в регионах "красной зоны". Ранее, чтобы получить субсидию, нужно было зарабатывать меньше половины от средней зарплаты по Киеву или одной пятой от средней зарплаты в областных центрах – эту норму для всех отменили.

Изменения коснулись и купли-продажи недвижимости.

"Если лицо в течение последних шесть месяцев продало свою квартиру или свой дом и купило новый, оно может претендовать на субсидию, поскольку это было единственное жилье", – говорит эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно.

Кому не дадут субсидию

Перечень причин, из-за которых можно забыть о субсидии, остался без изменений:

  1. Общая площадь жилья превышает 120 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме;
  2. Есть авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  3. В течение последнего года куплена квартира, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более;
  4. Есть банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;
  5. В течение года была продажа или покупка иностранной валюты и/или банковских металлов более чем на 50 тыс. грн;
  6. Задекларировано отсутствие дохода, но при этом человек находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);
  7. Есть задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;
  8. Не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  9. Нет доходов, при этом человек нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.
Реклама

Напомним, обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи на оплату коммуналки.

Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. В частности, это касается тех, кто получал безналичные субсидии через Ощадбанк.

Срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять