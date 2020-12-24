Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

В Украине повысили тарифы на тепло 23 ТЭЦ

24 декабря, 14:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самое высокое повышение составило сразу 55%

В Украине на 2021 год повысили тарифы на производство тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и когенерационных установок.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Наибольший рост тарифа на производство тепла для населения произошел для столичной компании "Евро-реконструкция" – на 49,7%, до 791,4 грн за Гкал, а наименьший у "Днепровской ТЭЦ" – на 5,5%, до 1204,38 грн за Гкал. С полным списком можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.

Комиссия приводит такие причины повышения тарифов:

В тренде
Доллар подскочил на 70 копеек за неделю: курс валют НБУ
  • существенное снижение объемов производства тепловой энергии;
  • рост среднемесячной заработной платы штатных работников;
  • рост цен на топливно-энергетические ресурсы;
  • рост расходов на услуги распределения природного газа.

Напомним, НКРЭКУ также с января 2021 года повысила тарифы на услуги 17 газораспределяющих компаний в среднем на 40%.

Реклама

К слову, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее прогнозировал, что для украинцев зимой подешевеет газ.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы отопление тепло ТЭЦ производство НКРЭКУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине повысили тарифы 17 облгазов: список
В Украине повысили тарифы 17 облгазов: списокЖКХ
В Украине изменили порядок назначения субсидий и льгот: кого коснутся новшества
В Украине изменили порядок назначения субсидий и льгот: кого коснутся новшестваЖКХ
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаях
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаяхЖКХ
В Раде объяснили, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности
В Раде объяснили, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленностиЭкономика
Цифра дня. Размер субсидий в Украине увеличился вдвое
Цифра дня. Размер субсидий в Украине увеличился вдвоеЖКХ
Выкручиваются как могут: в детсадах и школах Крыма ставят баки для воды
Выкручиваются как могут: в детсадах и школах Крыма ставят баки для водыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять