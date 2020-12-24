В Украине повысили тарифы на тепло 23 ТЭЦ

В Украине на 2021 год повысили тарифы на производство тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и когенерационных установок.

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Наибольший рост тарифа на производство тепла для населения произошел для столичной компании "Евро-реконструкция" – на 49,7%, до 791,4 грн за Гкал, а наименьший у "Днепровской ТЭЦ" – на 5,5%, до 1204,38 грн за Гкал. С полным списком можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.

Комиссия приводит такие причины повышения тарифов:

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существенное снижение объемов производства тепловой энергии;

рост среднемесячной заработной платы штатных работников;

рост цен на топливно-энергетические ресурсы;

рост расходов на услуги распределения природного газа.

Напомним, НКРЭКУ также с января 2021 года повысила тарифы на услуги 17 газораспределяющих компаний в среднем на 40%.

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К слову, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее прогнозировал, что для украинцев зимой подешевеет газ.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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