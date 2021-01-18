В Украине ограничат тарифы на распределение газа: список облгазов

Если решение примут, плата не будет превышать 1,79 гривни за кубометр в месяц

Профильная нацкомиссия завтра, 19 января, займется ограничением тарифа на распределение газа. Граничный уровень планируют установить на отметке 1,79 гривни за куб. м в месяц. Этот второй шаг, который предпринимается для снижения тарифов на газ для населения. Первым стало ограничение отпускной цены на газ.

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Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания НКРЭКУ 19 января. Речь идет о пересмотре тарифов "Лубныгаза", "Гадячгаза", "Закарпатгаза" и еще 11 компаний.

Если проект утвердят, больше всего тарифы снизятся для компаний "Газовик" (почти на 30%) и "Лубныгаз" (- 27%).

Снижение тарифа для этих компаний приведет к тому, что тарифы на распределение газа по всей Украине не будут превышать граничный уровень.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что тариф на распределение газа будет не выше 1,79 грн за кубометр в месяц. Но решение об этом должен принимать не Кабмин, а нацкомиссия в сфере энергетики.

Также Шмыгаль объяснял, что появление граничной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой, отмечал Шмыгаль.

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Напомним, тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 цена на газ повысилась более чем в два раза – с 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в январе 2021 г. конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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