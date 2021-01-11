В Украине готовятся снизить тарифы на газ

На фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власти готовят план по их "существенному снижению". Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский. Кабинет министров уже готовит "системные решения" по выстраиванию баланса на энергетическом рынке. Детали пока неизвестны.

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Предварительный план представил вр.и.о министра энергетики Юрий Витренко на совещании под председательством Зеленского, сообщает Офис президента.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке за погодных условий и другие причины, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – сказал Зеленский.

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В сообщении уточняется, что меры по снижению тарифов должны учитывать принципы честной конкуренции и не приводить к финансовому дисбалансу на энергорынке.

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При этом, как сообщили нардепы Александр Качура и Николай Тищенко, на завтра, 12 января, назначена онлайн-встреча фракции "Слуга народа" с Витренко, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ключевой темой станет ситуация с повышением тарифов ЖКХ.

Напомним, с августа 2020 года тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год. Кроме того, с января выросли тарифы на поставку газа.

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