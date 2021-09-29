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В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии на коммуналку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 11:15
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Если тарифы на коммунальные услуги будут и дальше расти, то и размер субсидии увеличиться
Украинцам автоматически пересматривают субсидии
Украинцам автоматически пересматривают субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом отопительном сезоне составит около 2 тысяч гривень.

Об этом во время пресс-конференции сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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"Мы проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей, и по результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тыс. грн", – сказала министр.

По ее словам, если тарифы на коммунальные услуги будут и дальше расти, то и размер субсидии увеличиться. Его пересмотрят автоматически.

"Если потребитель не получал субсидий, но в результате повышения тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любое время, и такому человеку субсидию назначат в тот же месяц", – подчеркнула Лазебная.

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Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
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Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

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