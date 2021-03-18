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В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ: что будет с ценами

18 марта, 21:36

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Эксперты не прогнозируют резкого скачка цен на голубое топливо

31 марта заканчивается действие фиксированного тарифа на газ 6,99 грн за кубометр. Минэнерго не планирует продлевать действие фиксированного тарифа после первого апреля, говорится в новостях "Сегодня".

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В то же время в ведомстве рассчитывают, что после отмены ограничения цены резко не увеличатся. С этим согласны и эксперты – говорят, пока причин для стремительного подорожания голубого топлива нет.

Согласно прогнозам, с апреля цена, в зависимости от поставщика, будет колебаться в пределах от 6,5 до 7,5 гривен за кубический метр.

"Я думаю, мы январские цены не увидим, это был такой чрезвычайный случай – много факторов повлияло на рост. Я думаю, что скорее всего цена не изменится. Сейчас растет цена на нефть, но это будет влиять уже на тот газ, который будет поставляться ближе к осени", – прогнозирует эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так что к следующему отопительному сезону цены могут увеличиться . Насколько – пока спрогнозировать трудно.

Видео: Сегодня

Напомним, в Украине планируют ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая 2021 года. При этом поставщиков, вероятнее всего, обязуют объявить свои расценки до 25 апреля 2021 года.

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Годовые тарифы для населения должны вернуть рынок газа Украины в норму.

Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

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газ коммуналка платежки тариф на газ
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