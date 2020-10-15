В Кабмине успокаивают украинцев: отопительный сезон начнется вовремя

Долги теплоснабжающих предприятий за прошедшие годы не помешают началу нового отопительного сезона в Украине. Он начнется, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже 8 градусов. При этом местные власти имеют право принять решение начать отопсезон раньше. Проблему с долгами решает правительство.
Об этом заявила замминистра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская.
"В этом году есть проблема взаимоотношений теплоснабжающих предприятий с газораспределительными компаниями – облгазами. Речь идет о долгах за предыдущий период. <...> Проблема существует, но уверена, она не повлияет на начало нового отопительного сезона. Конечно, она должна быть решена, и над этим правительство работает", – сказала Хоцяновская.
По ее словам, задолженность за потребленный газ превышает 35 млрд гривен. Однако в межотопительный сезон этого года украинцы уже погасили 5,5 млрд гривен задолженности.
Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщил, что 63 предприятия теплоэнергетики имеют критическую задолженность за потребленный природный газ, чем ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в 45 населенных пунктах. Еще 10 дней назад речь шла о 54 городах, то есть девять населенных пунктов рассчитались за газ.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Киеве 16 октября начинается отопительный сезон.
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