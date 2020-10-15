В Кабмине успокаивают украинцев: отопительный сезон начнется вовремя

Проблемы с долгами за газ не помешают включению тепла, уверены в Минрегионе

Долги теплоснабжающих предприятий за прошедшие годы не помешают началу нового отопительного сезона в Украине. Он начнется, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже 8 градусов. При этом местные власти имеют право принять решение начать отопсезон раньше. Проблему с долгами решает правительство.

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Об этом заявила замминистра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская.

"В этом году есть проблема взаимоотношений теплоснабжающих предприятий с газораспределительными компаниями – облгазами. Речь идет о долгах за предыдущий период. <...> Проблема существует, но уверена, она не повлияет на начало нового отопительного сезона. Конечно, она должна быть решена, и над этим правительство работает", – сказала Хоцяновская.

По ее словам, задолженность за потребленный газ превышает 35 млрд гривен. Однако в межотопительный сезон этого года украинцы уже погасили 5,5 млрд гривен задолженности.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщил, что 63 предприятия теплоэнергетики имеют критическую задолженность за потребленный природный газ, чем ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в 45 населенных пунктах. Еще 10 дней назад речь шла о 54 городах, то есть девять населенных пунктов рассчитались за газ.

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Киеве 16 октября начинается отопительный сезон.

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