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В Харькове отменили плату за коммуналку

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 00:45
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Решение будет действовать до конца войны, которую развязала РФ против Украины
Плата за коммунальные услуги в Харькове временно отменена/Фото: коллаж: "Сегодня"
Плата за коммунальные услуги в Харькове временно отменена/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил об отмене коммунальных платежей для местных жителей в связи с войной в Украине.

Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Я знаю и понимаю, как вам тяжело, как вы стойко держитесь, перенося все ужасы войны, поэтому все коммунальные услуги, которые предоставляет город, а это – горячая и холодная вода, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории и другие – от 24 февраля и до конца войны будут списаны", – рассказал Терехов.

Городской голова поблагодарил всех тех, кто, несмотря на боевые действия, продолжает платить за коммунальные услуги и пообещал перечислить эти платежи с наступлением мира в Украине.

"Это решение никак не отразится на оплате работы наших героических коммунальщиков", – отметил мэр.

Из Харькова из-за войны уехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения. Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов.

"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются – и мужчины, которые увезли свои семьи и вступают в ряды территориальной обороны, и возвращаются даже целые семьи, потому что не хотят жить в другом месте. Пожили, более-менее посмотрели и возвращаются в Харьков. Это настоящие патриоты своего города и Украины", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозится мусор, подается вода, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение.

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"Город живет той жизнью, которая сегодня возможна в этих условиях, в условиях непрекращающихся обстрелов, в условиях войны", — сказал он.

Терехов рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.

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