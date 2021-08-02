Украину заваливают мусором. Четверть населения осталась без доступа к услугам по вывозу отходов

Площадь мусорных полигонов в стране уже сравнима с размерами крупных городов, отмечают экологи

В Украине становится все больше свалок / Фото: Сегодня, ГСЧС

Едва ли не каждый четвертый украинец вообще не имеет доступа к услугам по вывозу отходов. Это угрожает стране экологическими проблемами – мусор попадает на несанкционированные свалки, складируется вдоль рек и в лесах. Вредные вещества загрязняют атмосферу и почву, попадают в подземные воды и наносят вред сельскому хозяйству.

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Свалки и мусорные полигоны при этом уже занимают площадь более 9 тыс. гектаров. Это сравнимо с размерами таких городов, как Кременчуг и Хмельницкий.

Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в интервью УНИАН.

"Невероятно, но 22% населения Украины вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора. Поэтому отходы попадают на несанкционированные свалки", - отметил он.

Штрафы игнорируют

Наихудшая ситуация – в Закарпатской области, где 40% населенных пунктов вообще не охвачены централизованным сбором бытовых отходов. В результате жители складируют мусор вдоль рек. Также большие проблемы с отходами есть в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Во многих случаях причина в том, что местные общины не уделяют достаточно внимания вопросу обращения с отходами, считает Малеваный. Например, в населенных пунктах не разработаны схемы санитарной очистки.

"Госэкоинспекция проверяет новосозданные общины и предоставляет предписания разработать схемы саночистки, устранить другие выявленные нарушения. Часто эти требования игнорируют, ведь штраф за нарушение правил обращения с отходами никого не пугает: он составляет всего 850-1700 гривен", – считает чиновник.

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Предполагается, что эти проблемы может решить законопроект "Об управлении отходами" (№ 2207-1-д), который уже приняли в первом чтении. Это документ призван согласовать украинские правила с европейскими, а также повысить штрафы для нарушителей.

Напомним, Львов стал первым городом в Украине, который продал свой мусор. 50 тонн компоста, который изготовили на единственной в стране станции переработки органики, продали за 15 450 гривен с онлайн-аукциона на Prozorro.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области обнаружили огромную свалку.

Также напомним, львовский мусор добрался до Житомирской области.

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