Украинцы могут вдвое сэкономить на отоплении: как уменьшить платежки

Экономия только на одной пятиэтажке составляет более 450 тыс. грн в год

Важно, чтобы утеплялся весь жилой дом, а не конкретная квартира / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в этом году в Украине стартует реформа термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. По этой программе собираются утеплить 5 тыс. многоквартирных домов, около 3% от всего жилого фонда такого типа.

Как рассказал в интервью ZN.ua совладелец марки-производителя материалов для утепления Сергей Лищина, теплоизоляция позволяет экономить на отоплении зимой и охлаждении помещений летом до 50% ресурсов.

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По его словам, без термомодернизации многоэтажки тратят около 120 кВт*ч на 1 кв. м. По тарифу 1,68 грн/кВт*ч это 900 тыс. грн в год. А с ней – около 60 кВт*ч или 450 тыс. грн в год. То есть экономия только на одном здании составляет более 450 тыс. грн в год, считает эксперт.

"В частном доме это вопрос цены. Есть понимание, что повышать энергоэффективность нужно. Но средств не всегда хватает", – объяснил Лищина.

Важно, чтобы утеплялся весь жилой дом, а не конкретная квартира. Поскольку платежка не станет меньше, лишь станет немного теплее в жилье. Для того, чтобы полностью утеплить многоэтажку, необходимо ОСМД (ОСББ – ред.).

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Эксперт считает, что система экономической термомодернизации принесет экономический результат лишь если к ней подходить системно, на уровне государства.

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"В ЕС оценили эффект от дальнейшей модернизации жилищного фонда на 15% в 100 млн евро к 2030 году. У нас за счет крайне неэкономного способа содержания жилого фонда и практики "отопления космоса" эффект будет еще выше", – говорит Лищина.

В свою очередь, в Кабмине подсчитали, что экономия газа для отопления таких домов в итоге составит 20-30%.

"Нужно минимум 20-30 лет для того, чтобы модернизировать весь жилой фонд, если двигаться темпами по 3% от общего количества домов в год", – считает исполняющий обязанности главы Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

Система "Пространство жилищно-коммунальных услуг"

В Украине планируют запуск проекта-системы "Пространство жилищно-коммунальных услуг" – нового ресурса по коммунальным услугам.

"Важным направлением стало создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – сообщил он.

Шмыгаль напомнил, что в Украине до сих пор отсутствует инструмент, которым граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее мы сообщали, что украинцы начнут платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, что с 1 января 2022 года для украинцев выросли тарифы на доставку газа. Этот тариф украинцы платят дополнительно к основной плате за газ, который "Нафтогаз" предлагает по 7,96 грн/куб.