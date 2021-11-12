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Мобильный телефон станет помехой? Что будет с субсидиями для украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 06:00
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Цена зафиксирована до 30 апреля 2022 года на уровне 7,96 грн/куб. м
Субсидия сохраняется, если один из совладельцев имеет льготу
Субсидия сохраняется, если один из совладельцев имеет льготу / Фото: Коллаж: Сегодня

В государственном "Нафтогазе" развеяли мифы о субсидиях на коммуналку для украинцев и объяснили, что изменение поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Там сообщили, что для подачи заявки на присоединение к НАК "Нафтогаз" не требуется справка о получении субсидий.

"Более того, с февраля 2021 года компания наладила обмен данными о льготах и субсидиях в электронном формате с органами социальной защиты", – говорится в сообщении.

Что касается потери субсидии после перехода на тарифный план "Фиксированный", то украинцы не теряют это право, а цена зафиксирована до 30 апреля 2022 года на уровне 7,96 грн/куб. м. Для украинцев, попавших к поставщику "последней надежды", также сохраняются все льготы и субсидии.

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Также субсидия сохраняется, если у одного из совладельцев есть льгота. Оказалось, что для этого необязательно быть совладельцем, достаточно регистрации по адресу.

Еще один развеянный миф – это потеря помощи на коммуналку через мобильный телефон. Еще летом 2021 года Кабмин изъял норму о наличии мобильного телефона как препятствие для получения жилищной субсидии.

Какие документы необходимы для оформления субсидии?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • справки о доходах (при необходимости);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии долга);
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит для граждан оформление помощи, а для государства – проверку субсидиантов.

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