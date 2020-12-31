Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Украинцы могут экономить до 40% на счетах за газ – Зеленский

31 декабря, 11:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Уже в январе некоторые домохозяйства могут сэкономить более 600 гривен, считает президент

Украинцы могут сэкономить до 40% расходов на газ, выбирая поставщика топлива. Это стало возможным после того, как с августа заработал рынок газа для населения. Поставки газа населению сейчас осуществляют более 50 компаний, и их расценки существенно различаются.

Реклама

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, помочь сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, которые сейчас устанавливают самые низкие тарифы. Это особенно важно для тех, кто использует газ для отопления домов.

Например, цена на газ на январь 2021 от "Нафтогаза" – 7,22 грн за куб. м, а цена областных газсбытов – в среднем 9,9 грн за куб. м.

"Частные поставщики иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем "Нафтогаз". Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену", – говорится в сообщении.

Реклама

То есть в январе некоторые домохозяйства могут сэкономить более 600 гривен.

В тренде
МВФ перенес два транша для Украины на 2021 год – Марченко
Видео: Сегодня

Процесс смены поставщика газа возможен:

  • дистанционно через интернет;
  • в отделениях партнеров.

Если потребитель решает сменить поставщика, это не требует согласования со старым газсбытом или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании.

Читайте также: Поставщика газа можно выбрать "как продукты в магазине" – НКРЭКУ

При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

Реклама

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. За доставку газа потребители платят облгазам напрямую. К слову, недавно в Украине повысили тарифы 17 облгазов.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены газ тарифы поставки субсидии Владимир Зеленский цена на газ рынок газа поставщик

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" поднял цену на газ в январеЖКХ
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаях
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаяхЖКХ
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январе
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январеЖКХ
На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ
На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газЖКХ
Украинцам с января повысят тарифы на холодную воду
Украинцам с января повысят тарифы на холодную водуЖКХ
Новый год начнется без
Новый год начнется без "скидок" на свет: Кабмин отменил льготный тариф для населенияЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять