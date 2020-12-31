Украинцы могут экономить до 40% на счетах за газ – Зеленский

Уже в январе некоторые домохозяйства могут сэкономить более 600 гривен, считает президент

Украинцы могут сэкономить до 40% расходов на газ, выбирая поставщика топлива. Это стало возможным после того, как с августа заработал рынок газа для населения. Поставки газа населению сейчас осуществляют более 50 компаний, и их расценки существенно различаются.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, помочь сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, которые сейчас устанавливают самые низкие тарифы. Это особенно важно для тех, кто использует газ для отопления домов.

Например, цена на газ на январь 2021 от "Нафтогаза" – 7,22 грн за куб. м, а цена областных газсбытов – в среднем 9,9 грн за куб. м.

"Частные поставщики иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем "Нафтогаз". Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену", – говорится в сообщении.

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То есть в январе некоторые домохозяйства могут сэкономить более 600 гривен.

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Процесс смены поставщика газа возможен:

дистанционно через интернет;

в отделениях партнеров.

Если потребитель решает сменить поставщика, это не требует согласования со старым газсбытом или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании.

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При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

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Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. За доставку газа потребители платят облгазам напрямую. К слову, недавно в Украине повысили тарифы 17 облгазов.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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