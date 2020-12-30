Украинцам с января повысят тарифы на холодную воду

С января 2021 года в Украине вырастут счета за холодное водоснабжение и водоотвод. Подорожание составит в среднем 15-20%, но рост тарифов зависит от региона. Финальные суммы потребители увидят в платежках за январь.

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Изменения в пользу водоканалов еще в мае одобрила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Окончательное решение о повышении тарифов на холодную воду принимают местные власти.

Уже известно что тарифы изменятся, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Запорожье и большинстве других областных центров. Также прописаны изменения в тарифах для некоторых водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и др.).

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Для примера: в Киеве тариф повысится до 10,97 грн за водоснабжение и 9,86 грн за "куб" за водоотвод. В Одессе тариф составит 13,4 грн и 11,2 грн соответственно. А в Ужгороде водоснабжение подорожает до 20,55 грн, водоотвод – до 10,93 грн.

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В разных городах уровень подорожания различается, так как условия подачи и отвода воды разные – где-то вода находится ближе, где-то – дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дорожает газ для населения. О том, сколько будем платить за голубое топливо с января, узнавайте в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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