Украинцам насчитают шрафы за неуплату коммуналки из-за субсидий? В Минсоцполитики ответили

Согласно новому постановлению, теперь все украинцы будут получать субсидию в денежной форме

Субсидии скоро выплатят, но они будут небольшими / Фото: Сегодня

В Министерстве социальной политики Украины объяснили будет ли начислена украинцам пеня за май-за несвоевременную оплату коммунальных услуг, если виной тому стали задержки субсидий.

Об этом сообщает пресс служба.

Реклама

"Как указано в статье 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии", – говорится в сообщении.

К маю этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме, так и в денежной безналичной форме. Однако с мая, согласно Постановлению правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" от 14 апреля 2021, субсидию наличными будут получать уже все.

Читайте также: С какой квартирой не дадут субсидию: актуальные нормы жилья

Украинцам нужно будет обратиться для оформления субсидии. Гражданин должен будет указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты.

Реклама

Ранее мы сообщали, что обновленные правила выдачи субсидий, которые Кабмин изменил задним числом, с 1 мая, предусматривают автоматическое переназначение помощи. Но некоторым категориям населения все же придется самостоятельно подавать документы – заявление и декларацию о доходах – вручную..