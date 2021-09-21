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Украина на 90% готова к отопительному сезону. Что будет с тарифами?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 сентября, 06:00
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Полномочия по установлению тарифов на тепло предоставлено органам местного самоуправления
В Украине не планируется повышение тарифов на отопление
В Украине не планируется повышение тарифов на отопление / Фото: Коллаж: Сегодня

Области Украины по состоянию на 20 сентября на более чем 90% технически готовы к старту отопительного сезона, в течение которого тарифы для населения не должны подниматься.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства.

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"Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе Министерства развития общин и территорий Украины... По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", – сказал Чернышев.

Кроме того, на мировых рынках регулярно меняется цена газа, но в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО "Нафтогаз Трейдинг".

"Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке – 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС, но без других надбавок). Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны", — рассказал глава Минрегиона.

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По его словам, министерства каждый день проводят встречи с главами городов и руководителями областных госадминистраций. Они касаются как физической подготовки, так и тарифной политики. В то же время, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

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Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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