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У Зеленского объяснили, почему тарифы на отопление в платежках остаются высокими

20 января, 19:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент отстаивает социальную справедливость в тарифах, говорят на Банковой

Президент Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о вопросах тарифов для населения.

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Как сообщает Офис президента, в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование.

Правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств, говорится в сообщении Банковой.

В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше, объяснили в Офисе президента.

Сегодня, 20 января, Кабмин провел совещание с представителями органов местного самоуправления, где рассмотрели предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и разработали механизмы выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Это поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения "Нафтогаза" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.

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Напомним, Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразования и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о снижении цены газа для населения до 6,99 грн за кубометр, благодаря чему платежки украинцев уменьшатся на 500 грн.

Сайт "Сегодня" подготовил пошаговую инструкцию, как сменить поставщика природного газа.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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