Тысячи украинцев должны найти себе новых поставщиков газа

В Украине на рынке газа для населения заработал поставщик "последней надежды", которым стал "Нафтогаз". К нему уже перешли 410 тыс. бытовых потребителей. Они будут получать топливо от "Нафтогаза" в течение 60 дней и за это время должны найти себе новых поставщиков.

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Об этом сообщила член Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Сейчас потребители к "Нафтогазу" перешли от:

ПАО "Донецкоблгаз" – 404 549 потребителей;

ООО "Газпостачсервис" – 2 316;

ОАО "Мелитопольгаз" – 1 388;

ГП "Монтажник" – 3157;

ПАО "Львовгаз" – 1.

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Автоматический переход к поставщику "последней надежды" происходит в таких случаях:

банкротство, ликвидация предыдущего поставщика природного газа;

приостановка или аннулирование лицензии на поставку газа предыдущего поставщика;

отсутствие подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к газораспределительной системе, к которой подключен бытовой потребитель;

отсутствие бытового потребителя (точки коммерческого учета потребителя) в Реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе "Оператора ГТС".

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Напомним, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Это значит, что потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.

А о том, как аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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