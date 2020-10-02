Тысячи украинцев должны найти себе новых поставщиков газа

В Украине на рынке газа для населения заработал поставщик "последней надежды", которым стал "Нафтогаз". К нему уже перешли 410 тыс. бытовых потребителей. Они будут получать топливо от "Нафтогаза" в течение 60 дней и за это время должны найти себе новых поставщиков.
Об этом сообщила член Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
Сейчас потребители к "Нафтогазу" перешли от:
- ПАО "Донецкоблгаз" – 404 549 потребителей;
- ООО "Газпостачсервис" – 2 316;
- ОАО "Мелитопольгаз" – 1 388;
- ГП "Монтажник" – 3157;
- ПАО "Львовгаз" – 1.
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Автоматический переход к поставщику "последней надежды" происходит в таких случаях:
- банкротство, ликвидация предыдущего поставщика природного газа;
- приостановка или аннулирование лицензии на поставку газа предыдущего поставщика;
- отсутствие подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к газораспределительной системе, к которой подключен бытовой потребитель;
- отсутствие бытового потребителя (точки коммерческого учета потребителя) в Реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе "Оператора ГТС".
Напомним, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Это значит, что потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.
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