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Тысячи украинцев должны найти себе новых поставщиков газа

2 октября, 13:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сейчас их обслуживает поставщик "последней надежды"

В Украине на рынке газа для населения заработал поставщик "последней надежды", которым стал "Нафтогаз". К нему уже перешли 410 тыс. бытовых потребителей. Они будут получать топливо от "Нафтогаза" в течение 60 дней и за это время должны найти себе новых поставщиков.

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Об этом сообщила член Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Сейчас потребители к "Нафтогазу" перешли от:

  • ПАО "Донецкоблгаз" – 404 549 потребителей;
  • ООО "Газпостачсервис" – 2 316;
  • ОАО "Мелитопольгаз" – 1 388;
  • ГП "Монтажник" – 3157;
  • ПАО "Львовгаз" – 1.

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    Автоматический переход к поставщику "последней надежды" происходит в таких случаях:

    • банкротство, ликвидация предыдущего поставщика природного газа;
    • приостановка или аннулирование лицензии на поставку газа предыдущего поставщика;
    • отсутствие подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к газораспределительной системе, к которой подключен бытовой потребитель;
    • отсутствие бытового потребителя (точки коммерческого учета потребителя) в Реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе "Оператора ГТС".
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    Напомним, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Это значит, что потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.

      А о том, как аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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      газ тарифы потребители Нафтогаз Украины рынок газа поставщик

      Источник: Сегодня

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