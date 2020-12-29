Бедные не должны платить за богатых – Ляшко о тарифах

Одобренная Кабинетом министров отмена льготного тарифа на первые 100 кВт⋅ч электроэнергии устраняет уравниловку, которая существовала годами. Но правительство еще должно принять порядок предоставления субсидий на оплату "света" для тех, кто реально нуждается в помощи государства.

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Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"За первые 100 кВт⋅ч платили по 90 копеек все – что бабушка на Троещине или в Бердичеве, что олигарх в Конча-Заспе. Почему такая уравниловка? Это неправильно... Поэтому каждый, кто нуждается в поддержке и помощи, должен получить субсидию. И правительство должно не только принять решение о повышении тарифов на электрику, но и, в первую очередь. порядок предоставления субсидий", – сказал Ляшко.

Он добавил, что оплачивать электроэнергию и другие коммунальные услуги обязательно нужно. И если у потребителя не хватает денег на коммуналку, ему должно помочь государство.

"Задача власти – поддержать этих людей (которые действительно нуждаются в помощи. – Ред.). За "свет", воду и газ надо платить, потому что это не с неба падает. Это товар, его производят живые люди – энергетики, шахтеры, газовщики, коммунальщики. У них тоже есть семьи и дети, они должны получать зарплату. Поэтому правительство обязано предоставить помощь семьям, которые не могут заплатить [за электроэнергию]", – резюмировал Ляшко.

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Напомним, Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. То есть все киловатты, начиная с первого использованного, будут стоить по 1,68 гривни. Такая цена будет до 31 марта 2021 года.

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Впрочем, даже после этого повышения цена за электричество будет примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

Напомним, ранее в Верховной Раде также объясняли, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.

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