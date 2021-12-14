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Субсидия на коммуналку: кому придется повторно подать документы

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 06:30
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С момента последней подачи документов на субсидию, обстоятельства могли измениться
В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии
В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что многим украинцам автоматически переназначили субсидию на коммуналку, некоторым гражданам придется повторно подать документы на новое назначение.

Как рассказала "Фактам" министр социальной политики Марина Лазебная, субсидии переназначали на основании информации и результатов верификации, которые имеются в реестрах.

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"Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии", – отметила министр.

Подтвердить право на субсидию должны и те, кто получал ее по фактическому месту жительства, а не по месту регистрации. Тогда нужно подтвердить место жительства, ведь оно могло измениться.

Также, и тем, кому она назначалась без учета членов семьи, зарегистрированных, но не проживавших по месту регистрации. Поскольку с момента последней подачи документов обстоятельства могли измениться.

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"В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления", – отметила Марина Лазебная.

Речь идет о тех случаях, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что для некоторых украинцев изменили правила получения субсидий. В первую очередь речь идет о жителях Донбасса, которые используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений.

Напомним, в Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Если в прошлом году помогли более чем трем миллионам, то в этом году – почти на полмиллиона меньше. А некоторых вообще заставят вернуть выплаты.

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