Субсидии растут: сколько получают украинцы и как оформить помощь

Кроме программы субсидий, в стране действуют льготы на оплату коммуналки

Субсидии остаются главным механизмом помощи населению с оплатой коммуналки. Их получает 3,1 млн семей, а средний размер помощи повысился до 1633 грн в декабре 2020 по сравнению с 1601 грн в ноябре. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг, то есть платят на 25-100% меньше в зависимости от категории льготника.

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Такие данные обнародовало Министерство социальной политики Украины. Ведомство напомнило, что украинцы, которые еще не пользовались субсидиями, но теперь нуждаются в них из-за роста тарифов на газ, могут обратиться за оформлением помощи:

лично к должностному лицу территориальной общины, ЦНАП или также органа социальной защиты населения в городах областного значения;

дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;

заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты.

Размер обязательного платежа за коммуналку определяется индивидуально для каждой семьи. Это делается по единой формуле и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека. Из документов требуется подать только заявление и декларацию о доходах.

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Назначение субсидии должно завершиться за 10 дней в общих случаях и за 30 дней – в исключительных (если требуется отдельное решение комиссии после проверки материального состояния семьи).

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Важно, что во время карантина размер субсидии рассчитывается на основании увеличенных на 50% социальных норм потребления услуг.

Напомним, в госбюджете на 2021 год на субсидии заложено 36,6 млрд грн. Как заверила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, этой суммы хватит для прохождения отопительного сезона:

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