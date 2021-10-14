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Как узнать размер субсидии на коммуналку онлайн: инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
14 октября, 06:30
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Данные находятся в Едином госреестре получателей жилищных субсидий
Чтобы узнать о субсидии, нужно зайти на государственный портал
Чтобы узнать о субсидии, нужно зайти на государственный портал

В Минсоцполитики разработали функционал, который позволяет украинцам узнать статус субсидии на оплату коммунальных услуг онлайн и проверить, в каком размере была одобрена субсидия.

Как проверить субсидию?

Данные находятся в Едином госреестре получателей жилищных субсидий. Для их получения достаточно знать только адрес. Пользователю необходимо зайти на государственный портал.

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/ Фото: скриншот

В меню слева нужно выбрать область Украины, населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры. Фамилию не надо указывать – по ней узнать о начислении субсидии нельзя.

Дальше необходимо пройти проверку, нажав на кнопку "Я не робот". Когда проверка закончится, кнопка "Искать" станет активной, и ее можно будет нажать.

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Статус субсидии отобразится в первой колонке таблицы. Также портал позволяет выяснить ее размер. Для этого нужно нажать на кнопку со значком "глаза" в колонке "Назначено за период".

В всплывающем окне будет указана сумма помощи. Она будет зависеть от того, наступил ли уже отопительный сезон.

/ Фото: скриншот

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Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

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