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Новый год начнется без "скидок" на свет: Кабмин отменил льготный тариф для населения

28 декабря, 18:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Людям установят фиксированную цену

Украинское правительство отменило льготный тариф 90 коп./кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч для бытовых потребителей с 1 января 2021 г.

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Такое решение Кабмин принял во время заседании 28 декабря.

"Продлить решим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч", – сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Такая цена будет до 31 марта 2021 года.

При этом стоит уточнить, что даже после этого повышения цена за электричество будет примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

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Напомним, ранее в Раде объяснили, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.

Кроме того, недавно ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения.

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тарифы коммуналка электричество Кабинет министров
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