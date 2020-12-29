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Рост тарифов на "свет": украинцы смогут оформить субсидии, а многие не почувствуют повышения

29 декабря, 11:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Тех, кто уже получает помощь от государства, ждет увеличение выплат

Одобренная Кабинетом министров инициатива и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт⋅ч электроэнергии не скажется на нынешних получателях субсидий. А тот, кто не получает субсидию, но столкнется с трудностями при оплате новых счетов, сможет обратиться за помощью.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

→ Домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, обратиться за оформлением субсидии. Сделать это можно:

  • дистанционно через веб-сайт;
  • заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

→ Для 3,1 млн субсидиантов рост сумм в платежках покроется увеличенным размером субсидии.

→ Еще 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% – в зависимости от категории льготника.

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Напомним, Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. То есть все киловатты, начиная с первого использованного, будут стоить по 1,68 гривни. Такая цена будет до 31 марта 2021 года.

Это было необходимо сделать, из-за того, что льготный тариф применяли и к пенсионерам, и к богачам в равной степени. Кроме того, из-за льготного тарифа и нерыночных тарифов в целом производители электроэнергии, а это, прежде всего ГЭС, ГАЭС, АЭС, получали за один кВт всего 1 копейку, что не покрывало даже доставку э/э.

Даже после этого повышения цена за электричество будет примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

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цены тарифы льготы электроэнергия электричество субсидии

Источник: Сегодня

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