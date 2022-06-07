Придется заплатить? Можно ли включать газ в поврежденном доме самостоятельно

Специалисты рассказали, сколько стоит услуга проверки и подключения газа

Украинцам с поврежденными домами придется вызывать газовиков / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если ваш дом поврежден в результате боевых действий, вы не имеете права самостоятельно восстанавливать в нем газоснабжение.

Об этом рассказали специалисты облгазов работающих в горячих точках изданию Kosatka.Media.

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По словам экспертов, этого нельзя делать собственноручно, даже если газовые трубы на вид целые.

В чем дело?

В результате взрывов и обстрелов конструкции дома смещаются и могут возникнуть микротрещины труб, что может стать причиной загазованности помещения.

"Нужно обязательно перед тем, как возобновлять газоснабжение в доме – обратиться к специалистам, в вашу газовую службу. Специалисты должны обследовать не только газопровод, но и оборудование", – рассказал технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

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Эксперт подчеркнул, что случаи, когда выходила из строя автоматика, уже были и поэтому право повернуть газовый вентиль есть только у специалиста.

"В мирное время эта услуга была платной. Как это будет происходить на сегодня – не могу сказать. Но по Киевской области это делалось в рамках возобновления газоснабжения в целом потребителям, то есть осмотр проходил бесплатно", – заверил Грицай.

Представительница "Харьковгоргаз" Яна Шувалова рассказала, что в Харькове газовики тоже выполняют такие работы бесплатно.

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Украина может отказаться от импортного газа

По словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, Украина имеет значительный потенциал для производства биогаза и может производить до 8 млрд. кубометров в год.

Это довольно амбициозная цель и на ее реализацию понадобится до 10 лет, а вот 0,5 млрд кубометров биогаза через 2 года вполне реально.

Если наладить этот процесс, это позволит в перспективе полностью отказаться от импорта голубого топлива.

"Сегодня" ранее также писали, в каких 15 областях для украинцев автоматически изменили поставщика газа и рассказывали, для кого "Нафтогаз" установил льготный тариф на голубое топливо.