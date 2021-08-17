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Появилось исключение из правил. Как не лишиться субсидии при покупке квартиры

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
17 августа, 06:00
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Правила получения субсидий предусматривают запрет на крупные покупки, но у владельцев квартир появилась лазейка
При покупке квартиры можно не лишиться субсидии
При покупке квартиры можно не лишиться субсидии / Фото: УНИАН, Сегодня

"Противопоказанием" к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она совершена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более. Речь идет об одной покупке в течение года.

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Такие изменения утвердил Кабинет министров Украины.

Кроме того, на субсидию по-прежнему не могут претендовать те, в чьей собственности находится больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Нормы жилья для получения субсидий

Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 – на каждого последующего человека. То есть на семью из трех человек – около 75 кв. м.

Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:

  • площадь квартиры превышает 130 кв. м,
  • площадь дома – более 230 кв. м.
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При назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.

Напомним, с 1 октября субсидии в красных зонах карантина будут рассчитывать по особым нормам потребления воды, газа и "света".

Ранее в Минцифры придумали новый вид контроля за субсидиями – с помощью технологии блокчейна.

Также читайте, как проверить переначисление и размер субсидии онлайн.

В целом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали на треть:

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