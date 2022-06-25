Платежки за воду могут серьезно измениться – кому придется платить больше

Рассказываем, что нужно сделать жителям многоэтажек, чтобы не переплачивать за воду

Украинцам придется платить за потери воды в своем доме / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 мая в полной мере заработал закон, который изменит систему оплаты за водоснабжение и водоотвод. Теперь жителям многоквартирных домов придется оплачивать не только потребленную воду, но и внутридомовые потери воды.

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Об этом свидетельствует текст Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Это означает, что в домах, где счетчиками холодной воды оборудованы все квартиры, объемы небaлaнса (разницы) распределятся между всеми потребителями пропорционально объему использования воды.

Если речь идет о доме, где часть квартир не имеет соответствующих счетчиков, объемы небаланса будут распределяться между теми потребителями, которые их не имеют, пропорционально числу лиц, которые пользуются услугами.

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То есть теперь весь объем воды, который подается в многоквартирный дом, будут оплачивать владельцы/совладельцы этого дома. Даже если в доме есть потери воды, например в подвальных помещениях, за них придется заплатить жильцам.

Как не платить больше?

Для того чтобы в вашу платежку не попадали лишние цифры, общедомовой счетчик должен быть очень близок к сумме показателей индивидуальных счетчиков.

Для этого в правительстве посоветовали провести аудит внутридомовых и подземных коммуникаций, чтобы выявить возможные повреждения, из-за которых уходит лишняя вода.

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"Сегодня" ранее писали, что в Украине заморозили тарифы на некоторые коммунальные услуги, и рассказывали, каким будет отопительный сезон 2022/2023 для украинцев.