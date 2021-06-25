Українська
$ 27,46
32,79
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Перерасчет субсидий идет полным ходом. Кому нужно предоставить дополнительные документы

25 июня 2021 15:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лично обращаться в органы социальный защиты придется далеко не всем получателям – 85% субсидиантов это не нужно

Обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев проведут автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи по оплате коммуналки. Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае.

Реклама

Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, говорится в сюжете "Сегодня".

"Кому нужно обратиться с дополнительными документами? Это те, кто арендуют жилье. Внутренне перемещенные лица. Домохозяйства, которым субсидия предназначалась без отдельных членов семьи. То есть там, где декларировалось, что человек зарегистрирован, но почему-то не проживает. Если говорить о количестве, то это примерно 15% от общей численности получателей субсидий", – объяснил чиновник.

К слову, срок подачи заявлений продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом", а затем уже автоматически переназначат всем получателям на отопительный сезон.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.

Реклама

Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Месячная цена газа для населения у
Месячная цена газа для населения у "Нафтогаза" оказалась в 1,5 раза выше годовойЖКХ
Газ для населения подорожал еще на 10%:
Газ для населения подорожал еще на 10%: "Нафтогаз" объявил месячный тариф на июльЖКХ
Цены на газ не упали даже летом –
Цены на газ не упали даже летом – "Нафтогаз" объяснил, почемуЖКХ
Жители высотки в Киеве платят за коммуналку втрое меньше: в чем секрет
Жители высотки в Киеве платят за коммуналку втрое меньше: в чем секретЖКХ
Все субсидии переназначат. Кому нужно подать новое заявление (список категорий)
Все субсидии переназначат. Кому нужно подать новое заявление (список категорий)ЖКХ
Украину душат долги, а украинцев – тарифы на тепло и воду. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Украину душат долги, а украинцев – тарифы на тепло и воду. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять