Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков тепла

Задолженность за топливо для производства света и производства тепла будут учитывать раздельно

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке газа. Это сделано для того, чтобы избежать срыва отопительного сезона из-за долгов теплогенерирующих компаний перед "Нафтогазом". Речь идет о так называемом "разделении ответственности" – то есть разделении задолженности за газ между производством электроэнергии и производством тепла.

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Такое решение приняло правительство на заседании 21 октября.

И.о министра энергетики Ольги Буславец заверила, что такое решение "будет гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона".

Согласно новым правилам, "Нафтогаз" обязан поставлять газ по всем ранее подписанным контрактам без учета штрафных санкций не ниже 90% от подписанных контрактов. Если же компания-должник находится в сфере управления Фонда государственного имущества, процент газа может быть на уровне 60%, объяснил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщал, что десятки предприятий теплоэнергетики имеют критическую задолженность за потребленный природный газ, чем ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона.

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Также журналисты "Сегодня" разбирались, как отопительный сезон может изменить тарифы ЖКХ.

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