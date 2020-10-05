Отопительный сезон в 56 городах – под угрозой срыва. Что произошло?

Многомиллиардные долги накапливаются, несмотря на то, что люди платят за отопление

До начала отопительного сезона в Украине остаются считанные дни. И, судя по заявлениям "Нафтогаза", он будет непростым, даже несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах. Дело в огромных долгах – почти на 100 млрд гривен. Проблемы есть в 54 городах (полный список). Если их теплосети не заплатят хотя бы 90% от суммы, то не получат газ, а следовательно – не смогут запустить котельные. По этой же причине у некоторых украинцев могут вырасти тарифы на отопление.

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Журналисты "Сегодня" разбирались в ситуации.

Откуда берется задолженность?

Один из городов, где отопление могут дать не вовремя – Переяслав-Хмельницкий. Многомиллионные долги здесь накапливаются из года в год. Но откуда они берутся, если люди в основном вовремя платят за отопление? Руководитель местной теплосети отвечает: все потому что тарифы не покрывают затрат его предприятия.

"Каждый год убыточный. Прибыльных лет как таковых у нас нет. Вообще", – говорит и.о. гендиректора КП "Переяслав-Хмельницктеплосеть Петр Ковальчук.

Конечно, жителям города сложно принять такое объяснение – многие из них и так отдают на оплату коммунальных счетов едва ли не последнее. Но и у Ковальчука есть свои аргументы: тарифы на отопление в прошлые годы росли медленнее, чем цена на газ для котельных. Да и зарплаты на предприятии увеличивались, а это тоже расходы.

Теплосети почти всех городов называют еще одну причину, по которой не могут вырваться из долговой ямы – штрафы и пени.

"Если вы закрываете в начале штрафы и пени – основной долг остается и на него продолжаются начисление тех самых штрафов и пени", – говорит директор КП "Теплоснабжение города Одесса" Алла Позднякова.

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Независимый эксперт Святослав Павлюк уверен: теплосети не лгут и не прибедняются, а тарифы на отопление во многих городах действительно не покрывают расходы.

Что делать с долгами?

Выход у городов, по сути, пока только один – просить деньги у областных советов. Средства могут выделить из бюджета на дотации теплосетям, чтобы те могли погасить хотя бы часть долгов перед "Нафтогазом". Но если облсовет не сможет дать денег, в котельных не будет газа, а у людей – тепла. Так уже случалось почти два года назад в Смеле, где, к слову и сейчас риск срыва отопительного сезона. Смелакоммунэнерго накопила огромные долги, но не признала их. Сейчас счета предприятия арестованы по решению суда.

Впрочем, в Переяслав-Хмельницком хотят решить проблему радикально и повысить тарифы на отопление аж на 30%. Говорят, что только так можно будет перестать наращивать долги за газ и платить работникам ТКЭ нормальные зарплаты. В каждом городе разные тарифы на отопление, поэтому в теории любое предприятие-поставщик может принять аналогичное решение.

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Эксперт Павлюк считает такой шаг оправданным, но просит различать тарифы и финальные суммы в платежках:

"Тут очень важно различать тарифы и счета. Счета высокие из-за того, что дома имеют неимоверно высокие потери энергии – они не утеплены, у них паршивые окна, плохая вентиляция, не закрываются крыши и подъезды".

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По его мнению, повышение тарифов в перспективе может даже уменьшить счета. Ведь вместо того, чтобы тратить деньги на дотации, их можно вкладывать в энергомодернизацию.

Есть ли другие варианты?

У депутатов в Верховной Раде возникла идея списать все долги за отопление – и предприятиям ТКЭ, и простым потребителям. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент. Но будет ли это справеделиво? Ведь многие годами исправно платили за тепло, отдавая последнее. Другие же ездили за границу и накапливали коммунальные долги. Если последним все простить, то и у первых пропадет мотивация платить.

А ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский считает, что к решению проблемы нужно подходить комплексно – создавать институт энергетического омбудсмена и пытаться побороть "энергетическую бедность". По мнению специалиста, нужно обеспечить равный доступ всех потребителей к дешевому газу, который добывают в Украине.

Что еще угрожает отопительному сезону?

Теплосетям не удается поддерживать свою инфраструктуру в рабочем состоянии. Из-за этого случаются прорывы теплотрасс, дома остаются без тепла. Из-за нехватки средств, ремонт начинают только когда где-то произойдет авария. На некоторых участках трубам уже по 50 лет.

Еще одна проблема – получение "акта готовности" – документа, без которого в дом просто не подадут тепло. Как рассказывает глава жилищно-строительного кооператива Анна Воловская, получение такой бумажки – это бюрократический ад. Инспекторы теплосетей придираются к мелочам, даже если в доме установлено новое оборудование.

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Напомним, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Это значит, что потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.

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